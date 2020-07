Marido de Pipoca Mais Doce sai em sua defesa após críticas de seguidora

Após ter confessado que é alvo de constantes ameaças e mensagens ofensivas por parte de alguns espectadores do ‘Big Brother', Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, foi alvo de críticas por ter defendido Diogo.

"Fechou os olhos em relação à atitude do Diogo de escolher o alimento, porém se fosse outra pessoa qualquer dentro daquela casa a escolher somente carne sabendo que há vegans na habitação eu pagava para ver as reações, eram logo crucificados", acusou a internauta.

A seguidora não poupou nas críticas. "Mais senso, deviam começar-se a colocar mais no lugar do outro. Parabéns Marta Cardoso pela imparcialidade e por não fechar os olhos às atitudes só porque gosta de um concorrente, mais humildade", acrescentou.

Perante a acusação, a comentadora do reality show respondeu à letra. "Os veganos não podem comer carne nem nada que contenha proteína animal. Já os não veganos podem comer tofu e não vem mal ao mundo se comerem carne durante dois dias (…) não vão falecer se não comerem carne durante dois dias nem estão a violar nenhuma ideologia", disse.

A troca de comentários levou até o marido da apresentadora, Ricardo Martins Pereira a intervir em defesa da blogger. "O Diogo é um concorrente de causas. Basta ver o programa para o perceber. A opção que faz tem que ver com a vontade dele de apelar à redução do consumo de carne. Não obrigou ninguém a comer tofu (…) Devíamos estar todos gratos de haver neste programa um concorrente com este tipo de ideias, mentalidade e estrutura", escreveu.