Marido de Serena Williams defende tenista de críticas : “Palhaço racista e sexista”

O marido de Serena Williams, Alexis Ohanian, está no centro de uma polémica, após ter defendido a tenista das críticas feitas por Ion Tiriac, presidente da Federação Romena de Ténis.

O antigo profissional disse que Serena devia retirar-se das competições por já não estar em forma. "Não sei o que está a acontecer, mas é matemático. Com a idade e com o peso que tem agora, ela não se move com a mesma facilidade que há 15 anos. Serena tem sido uma jogadora sensacional, mas se tivesse alguma decência, deveria retirar-se", afirmou o bilionário de 81 anos no programa ‘Retaua de idoli’.

Perante as duras críticas, Alexis recorreu às redes sociais, esta terça-feira, para defender a mulher e não hesitou a chamar ‘palhaço racista e sexista’ a Ion: "É seguro dizer que ninguém se importa com o que o Ion Tiriac pensa. Tive que pesquisar no Google… Acontece que a minha filha de três anos tem mais vitórias no Grand Slam do que este (emoji de um palhaço)".

"Em 2021 não me vou conter quando um palhaço racista e sexista atacar a minha família", rematou.