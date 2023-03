Marido de Sónia Jesus vai a tribunal no final do mês

Sónia Jesus, Vítor

O marido de Sónia de Jesus, Vítor Soares, vai apresentar-se no Tribunal de Bragança para a sua primeira audiência no próximo dia 29, de modo a defender-se da acusação de tráfico de estupefacientes, avançou a ‘TV Mais’.Detido preventivamente no Estabelecimento Prisional de Bragança, ‘Vitó’ está acusado com mais quatro arguidos, sendo um deles Amílcar Teixeira, pai de Edmar, concorrente e colega de Sónia de Jesus no ‘Big Brother 2020’ (TVI). Está previsto que as audiências se realizem semanalmente.O Ministério Público registou cerca de 80 testemunhas – 60 são consumidores apanhados nas escutas telefónicas e os restantes são militares da GNR envolvidos na investigação – e solicita que os arguidos saiam da sala de audiências durante o julgamento, "de forma a garantir um depoimento livre e consonante com a verdade". Por sua vez, Sónia de Jesus manifestou a vontade de testemunhar em defesa do seu companheiro.