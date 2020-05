Marido de Teresa ameaçou produção do 'Big Brother'

"

Eu não estou para ver, como acho que nenhum homem gostaria de ver, outros homens a terem atitudes agressivas para com a minha mulher. Algo que eu nunca fiz na vida", garantiu Jorge, afirmando que a mulher "é uma senhora".



"Se não têm poder de encaixe para ela, se não têm resposta para ela, se ela os intimida, resolvam com palavras, mas não com agressões", disse, revelando que esteve à conversa com a produção do programa para manifestar a sua posição e exigências.





Pedro Soá perde a cabeça e mostra-se agressivo

O marido de Teresa do 'Big Brother', Jorge Silva, não tem gostado de ver a tensão da mulher dentro da casa mais vigiada do país.O companheiro da concorrente foi à casa, na Ericeira, para tentar falar com a mulher no dia em que Teresa protagonizou uma discussão com Pedro Soá. Nesse mesmo momento, Jorge, ao aperceber-se da situação através do telemóvel,A concorrente até foi castigada pela produção por ter quebrado as regras do formato e mantido contacto para o exterior para falar com o marido, e sabe-se agora que Jorge esteve horas à porta da casa à conversa com a produção do 'Big Brother' por estar revoltado com o que se tem passado.Segundo a 'TV7Dias', o bancário exigiu à produção a expulsão de Pedro Soá, que revelou um comportamento violento com a sua mulher , ou, caso contrário, era Teresa quem abandonaria o desafio., começou por dizer à mesma publicação., disse., explicou, admitindo que ficou revoltado e não se conteve.Pedro Soá acabou mesmoRecentemente, esteve no programa 'Você na TV' a desabafar sobre a situação e não escondeu o arrependimento.