Marido de Teresa vai à casa do 'Big Brother' e pede-lhe para abandonar o jogo

As emoções estão ao rubro na casa do 'Big Brother' (TVI).Depois de discutir com Pedro Soá, Teresa estava a ponderar deixar o programa. "Jorge! Queres que saia?", questionou Teresa, para o exterior da casa, localizada na Ericeira. "", disse a concorrente, que é mãe de Tierry, conhecido por ter participado na 'Casa dos Segredos'.