Marido e filho de Núria Madruga infetados com Covid-19: “Estamos isolados”

Núria Madruga vive dias de grande preocupação. A atriz recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para revelar que o marido, Vasco Silva, e um dos filhos do casal testaram positivo à Covid-19.

"Pois é, apesar de tantos cuidados, o vírus acabou por entrar na nossa casa. Hoje tive o resultado do meu exame, negativo, mas infelizmente o meu marido e um dos nossos filhos testaram positivo. Estamos isolados, a cumprir as normas e com confiança que vai correr tudo bem", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou da família.

A atriz deixou ainda um aviso: "Esse vírus continua a ser uma incógnita, por isso, não ignorem sintomas, mesmo que pensem ser apenas uma gripe. Ninguém sabe. Tudo pode ser adiado, menos a nossa saúde e a dos outros. Pensem nisso".

À semelhança da mulher, o realizador e produtor também utilizou a sua conta de Instagram para dar a novidade e falou sobre os sintomas: "Infelizmente, não posso dizer que estou assintomático. Depois de febres altas e dores de cabeça insuportáveis (já controladas), persiste agora um cansaço extremo e fortes dores no corpo". Pelo contrário, o filho do casal que está infetado "está bem e assintomático".

Recorde-se que Núria Madruga e Vasco Silva são pais dos gémeos, Salvador e Sebastião, de nove anos, e Lourenço, de dois.