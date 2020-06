Marido volta a gritar para Teresa sair do programa

Durante a tarde desta terça-feira, o marido de Teresa, Jorge, voltou a ir gritar para a casa do 'Big Brother'.



Teresa voltou a quebrar as regras do formato da TVI e respondeu ao marido, que quis novamente alertá-la para abandonar o desafio e sair da casa.





Após a situação, Teresa foi chamada pela produção do programa ao confessionário. Apesar de não estar acompanhada de nenhum colega, foi Sónia quem revelou a Noélia o que se passou.

"A Teresa nunca mais sai do confessionário. Ela já não está ali. Ela provavelmente já…" começou por dizer.

"Vieram aqui gritar por ela. O marido dela, veio aqui gritar por ela, e ela respondeu. Foi direta ao confessionário", atirou.

Nenhum dos outros concorrentes parece ter-se apercebido do que se passou, à exeção de Hélder, que estava com ela na altura que tudo aconteceu.



Recorde-se que, recentemente, Teresa foi castigada pela estação de Queluz por ter falado para o exterior da casa para responder ao companheiro, que já tem vindo a mostrar vontade de voltar a ter a mulher nos braços, por estar indignado com o que se passa dentro do 'Big Brother'.