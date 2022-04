A popularidade de Marie, de 20 anos, no ‘Big Brother Famosos’, da TVI, tem vindo a descer.Os fãs do formato têm deixado várias críticas à prestação da jovem no jogo e há mesmo quem considere que ela seja “a desilusão deste ‘BB’”.

Também o comentador Flávio Furtado se mostrou contra a concorrente. “É rata, sabida e, sobretudo, ingrata e mal-agradecida”, disse.