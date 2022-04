Marie faz apelo desesperado por peluche roubado

Ex-concorrente do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) recorreu às redes sociais para lamentar o sucedido.

Marie, ex-concorrente do ‘Big Brother’ (TVI), foi assaltada

Foto: Tiago Sousa Dias

Poucos dias após ter saído da casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), Marie foi assaltada. Foi a própria a revelar o incidente através da sua conta pessoal de Instagram."A minha ovelhinha foi roubada na [loja] A Outra Face da Lua. Eu não levo a mal mas era mesmo muito importante. Por favor, quem a levou quando a pousei, devolva", disse a ex-concorrente num apelo desesperado, referindo-se a um peluche de estimação com um enorme valor sentimental."Ela simboliza a minha primeira ovelhinha adotada (se quiserem eu até tiro uma foto convosco ou pousem só no mesmo sítio ou então entreguem, mas por favor era mesmo algo valioso)", acrescentou a influencer digital.