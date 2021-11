Marília Mendonça recordada na gala dos Grammy Latino

01:30

Vânia Nunes

Anitta foi uma das estrelas em destaque na gala dos Grammy Latino, que decorreu na quinta-feira em Las Vegas, e aproveitou o seu protagonismo para prestar uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu no dia 5, vítima de um acidente de aviação."Marília Mendonça tornou-se desde muito jovem uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil e, juntamente com Maiara e Maraisa, estava nomeada esta noite. Dói-me o coração por ela não estar aqui. Todos os que te conhecem sabem que eras uma grande alma generosa e amiga de todos", disse, emocionada. O diretor do evento, Manuel Abud, também lembrou a cantora. "Proponho não deixar a tristeza ofuscar a celebração de hoje, convido todos a usarem esta cerimónia para celebrar Marília Mendonça e o seu legado."E assim foi. Além da emoção, também houve espaço para festa e animação. A passadeira vermelha encheu-se de looks ousados, entre eles o da portuguesa Sara Correia.O prémio para melhor Canção do Ano foi para ‘Patria Y Vida’, uma música de protesto contra o governo cubano composta por seis artistas.