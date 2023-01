Marilyn Manson acusado de violar fã Cantor enfrenta uma acusação de abuso sexual de menores

Esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o cantor foi acusado de violar uma fã de 16 anos, após um concerto em Dallas, Texas, Estados Unidos, em 1995.

"Um dos membros da banda assistiu à violação. A queixosa ficou magoada, assustada, humilhada e confusa. No final, o réu expulsou-a do autocarro e disse que, se ela contasse a alguém o que tinha acontecido, a matava a ela e à sua família", cita a revista 'Rolling Stone'.

Marilyn Manson é também acusado de manter contacto com a jovem após o sucedido. O artista continuava a praticar novos abusos e pressionava-a a afastar da família, em troca de álcool e droga.

Estas acusações ocorreram no ínicio da carreira de Manson, quando ele tinha 26 anos. Atualmente tem 53 e está a ser investigado devido a denúncias de alegados crimes sexuais e de violência, ocorridos entre 2009 e 2011.

As editoras Interscope e Nothing Records, que representavam Mason na altura, também estão a ser acusadas de não terem impedido as "obsessões pedófilas e comportamentos violentos" do artista.

