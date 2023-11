Marina Machete já desfilou em El Salvador

De sorriso no rosto e muito confiante, Marina Machete esteve presente em vários desfiles, com outras 89 misses de todo o planeta, sempre com looks diferentes, dos mais ousados aos mais formais.



A fase preliminar serve para apresentar as concorrentes ao público, para o júri conhecer melhor as candidatas e também para as preparar para a grande final.



Só este sábado - 18 de novembro - se saberá em El Salvador quem são as 20 semifinalistas e quem terá a coroa de Miss Universo mas em Portugal, devido à diferença horária (seis horas), os resultados só devem ser conhecidos na madrugada de domingo.



Depois de ter feito história ao vencer o concurso Miss Portugal, por ser a primeira mulher transgénero a consegui-lo, a hospedeira de bordo, de 28 anos, afirmou à imprensa estar naquele país para provar que a disputa "não se resume apenas à aparência das candidatas".