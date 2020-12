Marina Mota critica falta de apoios à cultura: "Isto não se faz a uma classe"

02 dez 2020 • 18:42

Marina Mota volta a manifestar-se contra a falta de apoios ao setor cultural, num contexto de pandemia de Covid-19. Nesta terça-feira, dia 01 de dezembro, a atriz foi convidada a estar presente na emissão especial 'Em Família', da TVI, conduzida por Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes.

Face à decadente situação que os profissionais da cultura enfrentam, Marina Mota demonstra indignação perante a falta de ajuda do Governo ao setor.





A atriz acusa governo de falta de apoios à cultura.









"Eu não minimizo nada os efeitos trágicos desta pandemia. Mas as pessoas que dizem 'fiquem em casa, protejam-se' são aquelas que têm a sua subsistência garantida ao final do mês. Eu também o faço se me garantirem. Se nos querem em casa, paguem às pessoas para ficarem em casa", começou por partilhar.

Marina Mota apela a que sejam tomadas medidas urgentes à sobrevivência do setor. "Não somos menores", afirmou.

"Não venham dizer que vão dar 400 euros e um saquinho de batatas. Chega desta hipocrisia estúpida que estamos todos a viver. Alguém tem de fazer alguma coisa. Temos de ser unidos."

E continua. "Os meus colegas técnicos não são invisíveis. Isto não se faz a uma classe. Temos de ter alguém que nos represente e que nos salve".

Marina Mota afirma estar "chateada" com esta situação de 'abandono' aos profissionais das artes.