Mário Daniel fala sobre ter desmaiado em truque de magia

O ilusionista Mário Daniel falou sobre o momento difícil que viveu durante o seu espetáculo 'Minutos Mágicos', no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Durante o truque final, o mágico teve de ficar debaixo de água, dentro de uma caixa, enquanto procurava a chave para a abrir. Contudo, o truque não correu como o previsto e fez com que o ilusionista perde-se os sentidos. "Há três coisas na apneia que são importantes: saber fazer a respiração, há um lado de treino e o lado emocional. Acho que o emocional controlou demasiado a parte física. No sentido de ignorar a parte física. Os sinais começam a entrar: dormência, perda de controlo de movimentos. Acho que o que aconteceu foi que a dormência foi tal que eu perdi totalmente a sensibilidade", explicou Mário Daniel em conversa com Júlia Pinheiro no programa da SIC, esta sexta-feira, 27 janeiro.Até então, o entertainer nunca tinha desmaiado e explicou que quando faz este género de espetáculos ocupa a mente com coisas boas: "Quando faço este número penso coisas positivas, que me afastem da ideia de tempo debaixo de água, que me assustem, e uma das coisas que imagino, por exemplo, é estar a dar biberão ao meu filho ou estar com a minha mulher num ambiente calmo em casa. E a imagem que eu tenho é estar a pensar nesse cenário e simplesmente cair no sono. E quando acordei no segundo seguinte, que a mim parecia um segundo, tinha a minha mulher à minha frente, começo a ver a cortina a descer à minha frente e digo ‘não fechem, não fechem'".Mário Ferreira perdeu os sentidos "aos dois minutos e 30 segundos", mas ganhou conciência muito rapidamente. Perante desmaio, a equipa usou a chave suplente e retirou o artista do aquário.