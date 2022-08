Mário Ferreira já é turista espacial e quer voltar ao Espaço

01:30

Carolina Cunha

O empresário Mário Ferreira tornou-se no primeiro turista espacial português à ‘boleia’ da Blue Origin. A nave ‘New Shepard’ descolou esta quinta-feira em Corn Ranch, do deserto do Texas, nos Estados Unidos, às 14h57 (hora de Lisboa) para um percurso suborbital.A viagem, a sexta da Blue Origin com tripulantes, durou pouco mais de dez minutos, entre a descolagem e a aterragem, e custou cerca de 200 mil euros.Na nave seguiam ainda a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista Vanessa O’Brien, o cofundador do canal do YouTube ‘Dude Perfect’ Coby Cotton, o ex-executivo do setor das telecomunicações Steve Young e o especialista em tecnologia Clint Kelly III."Gostei muito. Não é por ser fácil, mas por ser desafiante", disse o principal acionista da Media Capital, na conferência de imprensa após a aventura no Espaço, adiantando que pretende integrar um dos voos orbitais da Blue Origin antes de completar 65 anos (tem 54).