Mário Jardel focado em manter-se 'limpo'

Mário Jardel, de 48 anos, continua focado em manter um estilo de vida saudável depois de um passado marcado pelo vício do álcool e das drogas. Agora que acabou o ‘Big Brother Famosos’ (TVI), o antigo jogador brasileiro continua focado em manter-se ‘limpo’. "Não tem passado pela minha cabeça voltar aos vícios. Estou cheio de luz e muito leve e pleno, a nível mental e físico, do que eu quero para a minha vida", partilhou com os jornalistas.



Focado no "novo Jardel", o ex-concorrente do ‘Big Brother’ garantiu que o apoio dos fãs tem sido essencial. "Não posso errar. A responsabilidade é grande", sublinhou.

