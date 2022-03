Mário Jardel produz reality show gay no Brasil

Concluída a participação no ‘Big Brother Famosos’ (TVI), em que ficou em 5º lugar, Mário Jardel dedica-se agora à produção do primeiro reality show LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) no Brasil, junto com um sócio.“Vamos fazer o primeiro reality show LGBT do mundo em Angra dos Reis, de agosto a outubro. São 14 participantes e eu vou escolher um português”, revelou o ex-jogador de futebol.

Ainda não há data de estreia ou canal associado. Até ao verão, Jardel quer também casar em Portugal com a companheira, Sandra.