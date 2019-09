Marisa Cruz assume drama na infância com a morte do pai na prisão

12:16

"A minha vida não foi fácil." Foi desta forma que Marisa Cruz, de 45 anos, iniciou o relato dos episódios mais marcantes da sua vida. A apresentadora recuou aos tempos de infância e lembrou as dificuldades que viveu ao lado da mãe, Dulce da Cruz: "Vim muito nova de Angola. O meu único irmão, de mãe e pai, já nasceu cá. Fomos separados muito novos. Eu fiquei com a minha mãe e a partir daí a minha vida foi um reboliço. Nunca tive aquelas memórias do Natal. A minha vida sempre foi aqui e acolá. Ficávamos num sítio, depois íamos para outro. Em casa de amigos, pensões."



Esta falta de estabilidade impossibilitou a ex-miss Portugal de estudar. "Não tive oportunidade de estudar como gostaria. Estava a trabalhar e tinha de trabalhar. Estudei até ao 9.º ano. Abandonei o ano escolar a meio várias vezes, não por vontade minha, mas pela vida. "Trabalhei em limpezas, cafés. Fiz um pouco de tudo. Nunca consegui criar raízes em lado nenhum. Sempre me habituei a sobreviver sozinha. Não tinha margem nenhuma para sonhar, só sobreviver. Fui cuidadora da minha mãe e dos meus irmãos. Não tive infância", recordou emocionada.

