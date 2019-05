Marisa Cruz deixada pelo namorado

O amor chegou ao fim. De forma inesperada, Pedro Hossi colocou um ponto final no namoro com Marisa Cruz, que durava há cerca de um ano.O término da relação terá acontecido esta segunda-feira, para grande surpresa da apresentadora.No último fim de semana, Marisa esteve à frente da emissão do ‘Somos Portugal’, da TVI, na Feira da Golegã, e terá confessado aos colegas que se sentia muito feliz e apaixonada."A Marisa disse maravilhas dele. Nada fazia prever esta situação. Eles tinham vários planos, iam até fazer um retiro. A Marisa ficou sem chão", revela uma fonte próxima da atriz.Os motivos que levaram ao fim do namoro não são conhecidos, sendo que o ator mostra estar totalmente focado na vida profissional.Apesar da rutura, os dois mantêm as fotos apaixonadas que foram partilhando ao longo do tempo nas redes sociais e continuam a seguir-se mutuamente.tentou contactar o ex-casal mas sem sucesso.