Marisa Cruz escaldante em biquíni aos 45 anos

Marisa Cruz

17:18

A carregar o vídeo ...

Marisa Cruz sensual aos 45 anos

Marisa Cruz incendiou as redes sociais ao partilhar um vídeo onde mostra as suas curvas em biquíni. A apresentadora surge a apanhar sol, na parte exterior da sua casa e a excelente forma física que exibe nas imagens não passaram despercebidas aos seguidores do Instagram.Em poucos minutos, o pequeno vídeo conquistou milhares de 'gostos' e centenas de comentários elogiando a beleza de Marisa Cruz aos 45 anos.", escreveu a apresentadora na legenda do vídeo partilhado, referindo-se ao bom tempo que faz sentir este sábado.