Marisa Cruz está novamente solteira

Marisa Cruz, de 44 anos, e Pedro Hossi, de 40, chegou ao fim após um ano de namoro. As diferentes prioridades de vida terão ditado o fim do relacionamento.O namoro foi assumido no verão passado e as declarações de amor nas redes sociais multiplicavam-se, dando a entender que se tratava de uma relação séria. No entanto, Marisa terá percebido que as suas prioridades de vida eram diferentes das do namorado e o fim da relação acabou por ser a solução encontrada pelo ex-casal.