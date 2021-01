Marisa Cruz garante que não procura o amor: "Cometia o erro de precisar de alguém para me completar"

"Cometia o erro de precisar de alguém para me completar. Temos de estar bem connosco, com a nossa companhia. O que tiver de acontecer venha e que seja para acrescentar"

, notou.

A entrevistada fez saber que se encontra numa fase positiva da sua vida, mais virada para a espiritualidade. "Tento acima de tudo ser feliz e ser a melhor pessoa que consigo ser. Já passei por muita coisa complicada", revela.

Marisa Cruz foi uma das convidadas de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', da TVI. Numa conversa sobre o seu percurso, a atriz e a apresentadora falou sobre as mudanças na sua vida pessoal.Após 15 anos a viver no Porto, Marisa Cruz mudou-se para Lisboa. Uma situação difícil de gerir com os dois filhos João, de 15 anos e Diogo, de 10, ambos fruto de relação de Marisa com o ex-futebolista João Vieira Pinto.disse.Sobre a sua vida amorosa, Marisa Cruz, de 46 anos, esclareceu que se mantém solteira há vários meses, após a separação do ator Pedro Hossi. Um tema que encara com bastante tranquilidade.esclareceu.frisou Marisa que se mostra tranquila na condição de solteira.