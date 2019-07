Marisa Cruz muda-se para Lisboa

Marisa Cruz mostrou-se ousada de vestido longo

Foto: Liliana Pereira

10:47

Hugo Alves

Marisa Cruz mudou-se para Lisboa tendo dito adeus ao Porto, que a acolheu mais de uma década. Tudo por questões profissionais.A mudança foi feita "nas férias", explicou a atriz, que teve como principal preocupação os filhos, que tinham a vida toda estruturada na Invicta."A mudança é recente mas eles estão a adaptar-se bem. Não sei como vai ser depois. É normal que custe um bocadinho já que eles sempre viveram no Porto, mas estão a ser bem acompanhados, tanto por mim como pelo pai", dizia a beldade. "De qualquer forma, eu agora estou mais tempo com eles. Já não tenho de fazer viagens tão longas, logo, posso estar à noite e ao fim da tarde com. Vai ser um período de adaptação…", avança.