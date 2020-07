Marisa Cruz rendida à beleza dos Açores

Decidida a desfrutar de alguns dias de descanso longe de multidões, Marisa Cruz rumou à ilha de São Miguel, nos Açores, na companhia dos dois filhos, João e Diogo, fruto do antigo casamento com o antigo jogador de futebol João Pinto.Nas redes sociais, a atriz e apresentadora da TVI tem partilhado vários registos da sua viagem em que desfruta ao máximo da companhia dos filhos enquanto aprecia as paisagens naturais características da região., elogiou Marisa nas redes sociais, em que destaca o ambiente calmo do local onde tem aproveitado para repor energias, antes de iniciar as gravações da nova novela da TVI, ‘Bem Me Quer’, cujo arranque está previsto para o próximo mês.Apesar dos encantos da ilha, o destaque das fotografias vai para a beleza natural de Marisa Cruz que, aos 46 anos, continua a conquistar suspiros e receber milhares de elogios. Na caixa de comentários, os fãs não resistem a deixar mensagens à apresentadora que consideramEm biquíni, Marisa mostra que mantém total confiança com a sua imagem e prova que a idade não é um motivo de constrangimento.Recorde-se que, após terminar o namoro com Pedro Hossi, Marisa não voltou a assumir nenhum relacionamento amoroso.