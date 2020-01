Marisa Cruz revela mágoas do passado: "Não tinha margem para sonhar, só sobreviver"

"

", começou por dizer Marisa, sobre a terapia.



Marisa contou que ajudou a criar os cinco irmãos, e trabalhou para os sustentar quando era ainda muito jovem.



"Nunca tive aquelas memórias do Natal. A minha vida sempre foi aqui e acolá. Ficávamos num sítio, depois íamos para outro. Em casa de amigos, pensões. Em mais velha tive de ajudar a minha mãe. Fui trabalhar com ela. Trabalhei em limpezas, cafés. Fiz um pouco de tudo. Não tinha margem nenhuma para sonhar, só sobreviver. Fui cuidadora da minha mãe e dos meus irmãos. Não tive infância", lamentou.



Marisa Cruz acabou por assumir que o filho mais novo, Diogo, de 10 anos, nem sequer conhece a avó: "O meu filho mais novo, o Diogo, não conheceu a avó, e pergunta e eu digo-lhe que, independentemente de ele não ter contacto com a minha mãe, ele tem o direito de conhecer a avó e se um dia se proporcionar, claro que sim, eu apresento-lhe a avó, tem o direito de conhecer".



Os filhos de Marisa Cruz, João e Diogo, são fruto da relação com o antigo jogador João Vieira Pinto. Os dois mantêm uma relação mais próxima com a família do pai.



"Obrigada pela forma carinhosa e honesta com que me recebeste no teu programa", agradeceu Marisa Cruz a Fátima Lopes no final da emissão através das redes sociais.





Marisa Cruz marcou presença como convidada de Fátima Lopes durante o programa 'A Tarde É Sua', na TVI, esta quarta-feira, dia 15 de janeiro.Numa conversa emotiva, a apresentadora de 45 anos revelou uma infância dura que a fez recorrer a terapia para saber lidar com os algumas mágoas que ficaram, como os dramas que passou quando ainda era jovem e a relação distante que mantém com a mãe.