Marisa Liz namora ator conhecido na Moda Lisboa. Saiba quem é A cantora e o ator estiveram nos bastidores do desfile de Luís Carvalho

13 mar 2023 • 12:13

Marisa Liz e Diogo Branco mantêm uma relação discreta desde 2021. Fazem parte do mesmo projeto musical (a cantora estreou-se a solo no ano passado e ator e músico faz parte da banda) e é apenas sobre isso que partilham nas redes sociais - sem nunca assumirem o amor que os une.



Desta vez, o casal foi apanhado pela 'Flash' na ModaLisboa em clima de romance, mais precisamente nos bastidores do desfile do estilista Luís Carvalho, amigo de longa data da cantora. Marisa Liz entrou nos camarins e, minutos depois, Diogo Branco apareceu. Os dois estiveram à conversa com várias pessoas ligadas ao estilista e mostraram a cumplicidade que os une. Aproveitando a confusão dos desfiles, o casal 'desapareceu' por um dos corredores do local e saiu do evento de mãos dadas.

