Marisa Liz esclarece polémica com Aurea: "Não gosto de mulheres"

de um alegado romance com Aurea.



A cantora dos 'Amor Electro' foi convidada do '5 Para a Meia Noite', da RTP1, e Filomena Cautela disse logo: "Quando nós dissemos que vinhas cá, muita gente perguntou se tu já tinhas namorado. Há quanto tempo é que tu já não estavas solteira?". Marisa Liz respondeu "há 12 anos". No entanto, apressou-se a deixar claro: "Mas eu não gosto de mulheres, apesar do que acham!". A artista ainda

Marisa Liz decidiu acabar com polémicas e demarcar-seacrescentou: "".

Para rematar o assunto, Marisa ainda disse: "Lamento desiludir toda a gente que queria muito".

Os rumores de um romance entre Marisa Liz e Aurea começou depois das duas amigas terem anunciado que tinham acabado as respetivas relações no mesmo dia.



Maria viveu uma relação duradoura com Tiago Pais Dias e com quem tem dois filhos e Aurea namorou durante um ano com o modelo Ricardo Oliveira.