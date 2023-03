Marisa Liz sobre Aurea: "Eu não quero nada com ela, a não ser a amizade" Cantora recorda boatos sobre relação amorosa com uma colega de profissão

25 mar 2023 • 20:39

"Foi de chorar a rir. Fui curioso e deu piada". É assim que Marisa Liz reage, hoje, aos boatos que circularam, em 2019, que davam conta de uma relação amorosa com Aurea. Em entrevista ao programa 'Alta Definição', da SIC, na tarde deste sábado, a cantora abordou o assunto com humor e ironia. "Gostávamos de ter feito esse jeito às pessoas e tentar, mas não deu", disse Marisa Liz que revelou ter chegado a ser abordada por pessoas que lhe confessaram alguma tristeza por não ser verdade.



Questionada por Daniel Oliveira, a cantora revelou o impacto dos rumores na família. "A minha filha chegou a casa e disse: 'estão a dizer na escola que tu e a Aurea são namoradas'", lembrou, garantindo que também a filha se riu das notícias. "Eu gosto da Áurea, gosto de ser afetuosa com a Aurea. E não quero nada com ela, a não ser a amizade dela", disse ainda, mostrando-se surpresa e considerando "meio surreal que duas mulheres sejam afetuosas uma com a outra, sejam amigas e façam um videoclipe juntas [gosto de ti]" e que isso, automaticamente, signifique que são namoradas".



