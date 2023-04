Marisa Liz sobre o divórcio: "É preferível acabar"

"Sempre senti uma grave dificuldade em manter o foco em coisas que não me interessavam. Na altura parecia ser uma escolha, o que para mim foi muito doloroso de viver, porque não era uma escolha. Eu não escolhia não estar quieta", terminou, referindo que a música serviu como calmante.

Marisa Liz esteve à conversa com Júlia Pinheiro, no programa 'Júlia', da SIC. Numa conversa sobre a vida profissional e pessoal, a cantora acabou por falar da separação de Tiago Pais Dias, com quem esteve 18 anos e de quem tem dois filhos: Beatriz, de 15 anos, e João, de oito., começou por dizer a artista, de 40 anos.Sobre o fim da relação com Tiago Pais Dias, guitarrista da banda Amor Electro, Marisa Liz esclareceu:Em conversa com a apresentadora do programa da tarde da estação de Paço de Arcos, a cantora falou ainda sobre o dignóstico de hiperatividade que recebeu aos 35 anos de idade., começou por dizer.