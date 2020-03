Marisa Liz surpreende ao desfilar na ModaLisboa

07 mar 2020 • 19:58

Tiago Dias com quem estava casada há quatro anos.





"Não estamos juntos enquanto casal, mas estamos juntos na vida". "Estamos orgulhosos de sermos quem somos e do que alcançámos enquanto seres humanos, tanto no campo pessoal como no profissional. Concretizámos muitos dos nossos sonhos lado a lado, sem pressas, sempre fundamentados na amizade, no respeito e na admiração que temos um pelo outro.

E nada disso se altera. Somos pais, amigos, família e cúmplices profissionais. E mais uma vez, nada disso se altera", explicam num comunicado conjunto.

Marisa Liz surpreendeu, na noite da última sexta-feira, ao mostrar uma faceta conhecida por poucos.A cantora dos Amor Electro subiu à passerelle da ModaLisboa para o designer Valetim Quaresma e, segura, desfilou com um conjunto em preto.Marisa, recorde-se, deu que falar recentemente ao assumir que estava separada de