Marisa Matias fratura as costelas após queda aparatosa e revela: "Continuarei a campanha"

Marisa Matias não ganhou para o susto. A candidata à Presidência da República fraturou as costelas após sofrer uma queda aparatosa. Foi a própria que deu a notícia nas redes sociais, esta segunda-feira.

"Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fratura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro", começou por escrever.

Apesar do acidente, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda revela que a campanha eleitoral irá continuar: "Continuarei a campanha, com adaptações nos próximos dias, que força não me falta para lutar".

De imediato, a caixa de comentários de Marisa Marias encheu-se com mensagens de melhoras.

Recorde-se que as presidenciais estão marcadas para 24 janeiro de 2021.