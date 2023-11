Mariza abriu o coração e falou sobre um dos piores momentos da sua vida Martim, filho da artista, nasceu prematuro às 26 semanas.

Mariza esteve no podcast ‘Maezicoisas’ e falou sobre um dos períodos mais difíceis da sua vida, quando o filho Martim, hoje com 11 anos, nasceu prematuro às 26 semanas. “As pessoas não têm a mínima noção da angústia que é ter um filho prematuro. Rompi a placenta às 18 semanas e, por isso, fui durante a noite para o Hospital de Santa Maria e houve uma médica que me disse que não havia nada a fazer, que íamos ter de interromper [a gravidez]”, começou por contar.



“Eu disse que não o faria. Ele nasceu com 800 gramas. Ficou internado 190 dias. Há um dia que chego ao hospital e a equipa médica diz que já fizeram tudo o que podiam fazer. Fui buscar a minha mãe e fui para Fátima direto. Eu pedi, eu chorei, eu fiz tudo. E prometi que se ele morresse, nunca mais cantava”, completou.

