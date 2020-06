Mariza desabafa sobre racismo: "Eu e a minha mãe fomos vítimas de muito preconceito"

um cidadão afro-americano que morreu vítima da violência exercida por um polícia, ter mobilizado muitos famosos a se manifestarem contra o racismo.A cantora também decidiu partilhar a sua história e mostrar a sua posição, revelando que ela e a família também foram alvo de preconceito., começou por dizer., continuou., desabafou a artista portuguesa.Mariza é mãe de um menino, Martim, fruto da relação com o marido, António Ferreira, com quem se juntou em 2011, e não resistiu a também falar sobre o papel de mãe no que respeita a este assunto., garantiu, afirmando que, afirmou.