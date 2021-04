Mariza interpreta canção feita pelo filho: "Foi a maior declaração de amor"

"Esta canção partiu de um poema escrito pelo Martim, o meu filho, dedicado a mim. Foi a maior declaração de amor que algum dia algum ser humano poderá superar. Agradeço, todos os dias, por me teres escolhido como tua mãe

", foi desta forma que Mariza anunciou o seu novo tema.





acabou de lançar a sua canção mais especial. O filho da cantora,, de nove anos,Nas imagens partilhadas da música 'Mãe', Martim acaba por surpreender a cantora e apareceu nas filmagens da canção. Um momento ternurento entre mãe e filho que encantou os fãs da artista.Em fevereiro, Mariza já tinha levantado a ponta do véu sobre o quão especial era esta música para si. ", confessou.Recorde-se que Mariza viveu um momento difícil quando foi mãe visto que o filho nasceu prematuro e esteve seis meses entre a vida e a morte.Martim é fruto do casamento terminado da cantora com António Ferreira. O ex-casal esteve junto oito anos tendo-se separado em 2017, mas só anunciaram publicamente a decisão em 2018.