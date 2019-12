Mariza: "O meu filho acha que é o meu segurança"

12:53

Mariza revela ser uma mãe babada e já começou a introduzir o filho Martim, de oito anos, no mundo da música.Em entrevista à 'Sexta', do Correio da Manhã, a artista revelou que este ano levou o filho para todo o lado.Por outro lado tenho aquela sensação de dever cumprido: o meu filho já me consegue acompanhar nisto que é também o grande amor da minha vida. Agora tenho os meus dois amores comigo", confessou, entusiasmada.Adaptado à realidade da mãe, Mariza garante que o filho já mostra gosto para a música, mas diz que não gostaria que Martim fosse cantor., diz, bem-disposta.