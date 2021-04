Mariza partilha problema de saúde do filho: "Tem um défice de atenção acima do normal"

Mariza está orgulhosa do filho, Martim, de nove anos, que lhe escreveu uma música, intitulada 'Mãe' , e que acaba de lançar. No entanto, a fadista revelou que este gesto do filho teve um significado ainda mais especial.", começou por contar em entrevista a Cristina Ferreira no 'Cristina ComVida'.".Em pouco tempo, a fadista sentiu uma evolução em Martim. Entretanto, foi surpreendida com uma declaração de amor.", revelou, entusiasmada. "É uma declaração de amor em que ele diz que o meu coração e o dele estarão para sempre juntos. Em que a nossa espera valeu a pena… Decidi cantar, não na intenção de ser uma coisa comercial, mas de ter um registo meu e do meu filho, que irá ficar comigo para o resto da vida".