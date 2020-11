Mariza recorda drama com o filho recém-nascido: "Ele não era para existir"

14:19

esteve este sábado no 'Conta-me' e, em conversa com Manuel Luís Goucha, recordou um dos momentos mais difíceis que viveu, quando o filho nasceu prematuro, aos seis meses de gravidez, pesando apenas 492 gramas. O bebé teve de ser operado ao coração dias após o nascimento e correu risco de vida., diz, revelando que na altura questionou muito o porquê de ter passado por tudo isto."O Martim nasce e teve imensas complicações, ligado a uma máquina de respiração artificial, foi para casa com oxigénio. Costumo dizer que ele é filho de Nossa Senhora".Durante os primeiros seis meses de vida, Martim esteve internado no hospital para desenvolver os pulmões. Ultrapassadas as dificuldades, hoje é uma criança saudável, mas os receios da fadista mantêm-se. "Tenho noção de que me tornei mais temerária".