Mariza surpreende com nova imagem

Mariza

16 mai 2020 • 20:44

Mariza sempre foi uma mulher atenta aos cuidados com a imagem, no entanto, desde o final do ano passado tem surpreendido os seguidores com alterações mais visíveis no rosto.Além disso, os seus lábios surgem mais preenchidos nas últimas imagens que divulga e também num anúncio que protagoniza e que tem sido divulgado nas televisões e na internet, levando a que muitos seguidores questionem se terá colocado botox.Aliás,"Assusta-me muito a Mariza no novo anúncio [a um grupo de comunicações]. Serei só eu?", questionou. Muitos seguidores referiram-se de imediato a procedimentos estéticos que possam ter sido feitos e o ator Sérgio Praia, por exemplo, afirmou ter "pensado o mesmo" que Eduardo Madeira.. "Quero acreditar que tudo vai ser como era, como conhecíamos antes. Mas na realidade as nossas vidas mudaram. Nunca mais nada vai ser como conhecíamos. O Mundo mudou e sem nos avisar pôs a todos em suspense. Talvez este seja o momento onde vamos aprender a falar com o nosso coração (...) A olharmos para os nossos com muito mais amor e cuidado", escreveu, num longo desabafo nas redes sociais.Mariza, que entretanto voltou a encontrar o amor ao lado de Carlos Seixas Ferreira, tem passado os dias da quarentena inteiramente dedicada ao filho, Martim, de seis anos, fruto da relação com o empresário António Ferreira.