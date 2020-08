Marta Andrino faz quatro cirurgias para recuperar corpo antes da maternidade

Aos 33 anos, e depois de ter sido mãe duas vezes, Marta Andrino achou que estava na altura de recuperar as curvas e submeteu-se a duas cirurgias estéticas para atenuar as marcas deixadas pela maternidade.



"Depois de dois filhotes o meu corpo na~o ficou igual embora, no meu caso, o esforc¸o para recuperar o peso tenha sido pequeno, o resto na~o voltou!", começou por explicar, acrescentando que fez uma lipoaspiração e um aumento mamário.







Radiante, a filha da também atriz Carla Andrino fez questão de partilhar o resultado final.



"Estou ta~o feliz com o resultado que nem imaginam... e e´ por isso que estou fazer esta partilha. Continuo com algumas estrias, impossi´veis de desaparecerem, e ainda bem, sa~o as marcas que a maternidade me deixou, mas o que foi possi´vel melhorar na~o hesitei. Afinal tenho 33 anos e muitos anos pela frente para estar feliz no meu corpo."