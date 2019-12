Marta Cardoso: afastada do ecrã, dedica-se à venda de casas

Marta Cardoso tornou-se conhecida por participar no primeiroda televisão portuguesa, o que lhe deu o arranque para participar de seguida em vários projetos televisivos.Aos, 20 anos após a edição do reality-show que integrou, a apresentadora tem estado ausente de projetos televisivos e confessa que a vida mudou e seguiu outro caminho., começa por dizer o rosto da TVI à revista 'TVMais'.Marta revela que está a, afirmou ainda Marta Cardoso.Apesar de estar sem projetos no pequeno ecrã, Marta Cardoso não descarta a hipótese de voltar à antena da TVI. O regresso do programa 'Big Brother', onde se deu a conhecer, pode ser uma oportunidade., confessa Marta Cardoso, que garante que mesmo que fique do lado de fora do projeto, não vai perder o formato.