Marta Cardoso de fora do 'Big Brother' após críticas a Teresa Guilherme

Marta Cardoso está de fora do leque de comentadores do 'Big Brother - Duplo Impacto', TVI.Um afastamento que surge depois de se ter mostrado indignada com a postura parcial de Teresa Guilherme na condução da edição anterior do reality show. No entanto, a comentadora nega que tenha qualquer mal estar., disse à 'TV Guia'.Marta ressalva qua não houve qualquer tipo de vingança. "".A comentadora explica que o seu futuro profissional não passa pela televisão. "".