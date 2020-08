Marta Cardoso despede-se dos reality shows: "No final deste ano acabo o ciclo"

15:51

A apresentadora dae comentadora do, marcou presença no, esta manhã, e à conversa com Maria Botelho Moniz, que se encontra a substituir Manuel Luís Goucha , fez uma revelação surpreendente.A antiga concorrente da primeira edição do 'Big Brother', que tem sido comentadora assídua dos reality shows, prepara-se para abandonar o cargo já no final deste ano., revelou.Contudo, a apresentadora do canal de Queluz de Baixo ainda irá colaborar no próximo, que tem data de estreia para setembro.