Marta Cardoso: "Este 'Big Brother' tem destruído aquilo que o BB 2020 construiu"

Marta Cardoso tem-se mostrado impiedosa nas palavras e volta a lançar críticas à produção do 'Big Brother'. No Extra, a comentadora aproveitou o tempo de antena para reforçar algumas falhas do programa, e chega mesmo a afirmar: "Este 'Big Brother' tem destruído aquilo que o BB 2020 construiu".

"Quando o 'Big Brother' voltou eu fiquei muito entusiasmada, 20 anos depois. E realmente o 'Big Brother 2020' quando voltou mostrou que as coisas evoluem. Mostrou que o respeito pela diferença faz a diferença e aqueles concorrentes trouxeram-nos isso", começou por dizer no programa da noite.

Segundo Marta Cardoso as prioridades do programa foram invertidas, considerando que Carlos terá sido expulso, no passado domingo, por não ter criado conflitos ou gerado polémica.

"A verdade é que aquilo que aconteceu é culpa de todos", destacou, acrescentando que "quem faz confusão, quem cria polémica e quem discute" está a ser constantemente salvo.

Marta Cardoso acusa esta edição do 'Big Brother' de ter regredido "dez ou 15 anos".