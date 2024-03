Marta Cardoso já se pronunciou sobre o mal-entendido que se gerou sobre a sua saúde

"





", disse o apresentador do 'Big Brother-Desafio Final', em direto.

"

", pode ler-se no comentário.



Posteriormente, este tema começou a ser alimentado por alguns sites e Cristina Ferreira e Cláudio Ramos viram-se obrigados a intervir. "Ontem, mandei um beijinho a uma amiga minha, a Marta, que está a passar um mau momento, e hoje disseram que é a Marta Cardoso. Não é a Marta Cardoso! A Marta Cardoso está muito bem", esclareceu o apresentador da TVI no programa de terça-feira, 12 de março.



"Então, não tem que haver uma confirmação de que Marta estava o Cláudio a falar? Põe-se assim uma doença em cima de uma pessoa que está de perfeita saúde levando com estas notícias logo de manhã?", disse Cristina Ferreira, de 46 anos, mostrando-se indignada com a situação. A apresentadora apelou ainda ao bom senso.



Também Marta Cardoso se pronunciou sobre os rumores da sua alegada doença oncológica. "Não sou eu. Graças a Deus e ao nosso Senhor não sou eu seguramente de quem ele (Cláudio) está a falar. Para já, não falo com o Cláudio há uns tempos e depois porque, felizmente, na minha vida está tudo ok. Portanto, não posso ser eu", garantiu a concorrente do primeiro 'Big Brother'.





Esta segunda-feira, 11 de março, decorreu a gala do 'Big Brother-Desafio Final', na TVI. Durante o programa, Cláudio Ramos, de 50 anos, aproveitou um momento para deixar uma mensagem de força a uma amiga chamada Marta.Esta foi a mensagem que causou uma grande confusão. Isto porque, no X, antigo Twitter, uma pessoa anónima disse que Cláudio Ramos se estava a referir a Marta Cardoso, de 46 anos, e que a apresentadora da estação de Queluz de Baixo estava doente.