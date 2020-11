Marta Cardoso arrasa Teresa Guilherme no 'Big Brother': "Acho que não está a ser bem feito"

"Tenho aqui que dizer que a reação do Pedro vem a seguir a uma situação que eu infelizmente vou ter de falar aqui. Não aconteceu só ontem na gala, tem acontecido em várias galas e diretos de forma injusta. Eu entendo e corrijam-me se eu estiver errada que a parcialidade pode ser admitida aqui, nestes sofás. As pessoas que aqui estão são convidadas para dar a sua opinião, que raramente é uma coisa imparcial.", começou por dizer.A comunicadora revelou-se contra a forma como a anfitriã do reality show da TVI tem tratado os concorrentes.Consciente de que as palavras assertivas e corrubadas pelo público, que apelou ao despedimento da rainha dos realitys, podem custar-lhe o lugar, a ex-participante do primeiro 'Big Brother' quis apelar ao respeito pelos concorrentes., completou.Recorde-se, em setembro passado Marta Cardoso surpreendeu os espectadores ao revelar que esta seria a última vez que estaria no papel de comentadora de reality shows.