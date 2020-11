Marta Cardoso recebe ameaças de morte e apaga redes sociais

colocou processos a várias pessoas que a difamaram" e lamentou o "vazio legal" existente na lei portuguesa, uma vez que a situação "ainda não deu em nada".



Mais do que ser difamada, a Marta Cardoso foi ameaçada de morte... e o filho também. A Marta preferiu deixar de ter redes sociais".



Os comentadores não se referiram ao período em que decorreram as ameaças.



Recentemente,



Em conversa sobre o novo livro de Cristina Ferreira, 'Pra Cima de Puta', no qual a apresentadora aborda a questão das críticas e dos insultos que recebe nas redes sociais, Manuel Luís Goucha e Flávio Furtado recordaram um problema vivido por Marta Cardoso.O apresentador do 'Você na TV!' revelou que a comentadora do 'Você na TV!' "