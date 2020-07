Marta Cardoso sobre Diogo do 'Big Brother': “Não é um jogador interessante”

À conversa com Maria Botelho Moniz e os restantes comentadores do ‘Big Brother’, no 'Extra' do programa, Marta Cardoso comentou as atitudes de Diogo: "Eu nunca vi o Diogo dentro daquela casa como um jogador", começou por dizer.

"O Diogo sempre esteve naquela casa como observador. Ele entrou inteiro, com a decisão de mostrar o mindinho e foi decisão dele e é legítimo que o faça. É a forma dele se defender", acrescentou.

A apresentadora da TVI falou ainda das questões emocionais e psicológicas do passado que afetam o concorrente, referindo que esses problemas podem ter contribuído para o jogo e para a sua personalidade enquanto jogador. "O Diogo é uma pessoa que me causa curiosidade, mas para mim não é um jogador interessante, porque eu não o conheço. O Diogo recusa-se a fazer toda e qualquer atividade que lhe pedem, para dar uma opinião, mostrar-se mais e isto pode ser feito, mas ele fá-lo de forma radical", disse.

Marta Cardoso afirmou ainda que é difícil avaliar um jogador assim: "Com todo o respeito que tenho pela postura do Diogo, não acho que seja um jogador interessante", referiu.

"Não o vejo como jogador, vejo-o como uma qualquer pessoa que tem curiosidade sobre um jogo destes e quer estar sentada no banco de jardim a olhar para dentro da casa, mas dentro do jardim da casa, e não a jogar nem interagir", afirmou.