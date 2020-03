Marta Cardoso vai voltar à televisão

Marta Cardoso

Foto: D.R.

11 mar 2020 • 18:37

Está prestes a estrear o 'Big Brother' e a TVI continua a revelar nomes da equipa que vai fazer integrar o programa.A mais recente contratação é Marta Cardoso que vai ser comentadora do 'Big Brother - Extra', que vai ser apresentado por Maria Botelho Moniz. A informação foi confirmada pela revista 'TV Mais'. Ana Garcia Martins, mais conhecida por 'A Pipoca Mais Doce', também está confirmada como comentadora.Cláudio Ramos será o apresentador das galas. Já Mafalda Castro vai apresentar os diários do reality show. Ana Isabel Arroja e Rui Simões vão integrar o leque de repórteres.Recorde-se de que Marta Cardoso foi concorrente da primeira edição do 'Big Brother', tendo ficado conhecida por ter namorado com Marco Borges. Nos últimos tempos, tem estado afastada da televisão.