Marta Cruz está angustiada com problema de saúde

Após vários exames, a filha mais velha de Carlos Cruz descobriu que sofre de uma doença crónica, a fibromialgia, que lhe provoca fortes dores neuromusculares e que a fez colocar tudo em perspetiva."Além de uma pequena cirurgia, aguardo por outra, descobri que tenho fibromialgia e a ansiedade também não ficou para trás (típico deste momento). Fui então obrigada a parar e a rever algumas coisas", explicou Marta, que deixou de fumar, passou a ter mais cuidado com a alimentação e retomou a prática de exercício.O antigo apresentador já foi operado duas vezes à coluna, uma ao coração e tem lutado contra um cancro no fígado. Marta não esconde a preocupação com a saúde do progenitor.