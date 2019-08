Marta Cruz: "Faço topless"

Marta Cruz prefere passar férias no estrangeiro e revela que não dispensa uma tarde de piscina acompanhada por uma sangria de frutos vermelhos.– Nem sempre podemos sair mas, se puder optar, prefiro passar fora do País.–Prefiro piscina. Eu amo o mar, mas no caminho do mar para a toalha a areia faz-me confusão. Não gosto de areia.– Verão quente com água fria.– É obrigatório ir a sunsets. É dispensável haver incêndios.– Prefiro mergulhar logo de cabeça.–Biquíni. Sinto-me mais confortável e para bronzear. Não gosto de ficar com marcas.– Faço topless. Não tenho qualquer preconceito.– Primeiro em grupo, depois em privado [risos]. Há tempo para tudo.– Acho que sim porque as pessoas estão mais ‘soltas’, mais em festa. Mas para mim isso há todo o ano.– Sangria de frutos vermelhos.– Bali, na Indonésia.– Vestir menos roupa.n